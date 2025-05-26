Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde bir araya gelen 60 gazeteci, Filistinli mazlumlar ve savaşın ortasında kalan çocuklar için 24 saat boyunca kesintisiz canlı yayın gerçekleştirecek. İsrail’in uyguladığı zulme karşı ortak bir duruş sergilemek amacıyla düzenlenen bu özel yayın maratonu, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak.
FAHRETTİN ALTUN VE FARUK ACAR DA DESTEK VERECEK
Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da destek vererek katılım sağlayacak. Türkiye Basın Federasyonu, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, bu yayınla hem kamuoyunun dikkatini Filistin’de yaşanan insanlık dramına çekmeyi hem de dayanışma duygusunu büyütmeyi amaçladıklarını belirtti:
Filistin’de su yok, ekmek yok, elektrik yok, okul yok… Ambargo, katliam, gözyaşı ve kan dinmiyor. Dünya suskun, insanlık suskun… Ama biz susmayacağız! Çocuklar için, kadınlar için, mazlumlar için, insanlık adına… 31 Mayıs Cumartesi günü Sultanahmet Meydanı’nda 24 saat boyunca Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarıyla ortak canlı yayın ile Filistin’e ses olacağız! İnsanlığa ses olacağız!
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