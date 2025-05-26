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AA & Ensonhaber

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde bir araya gelen 60 gazeteci, Filistinli mazlumlar ve savaşın ortasında kalan çocuklar için 24 saat boyunca kesintisiz canlı yayın gerçekleştirecek. İsrail’in uyguladığı zulme karşı ortak bir duruş sergilemek amacıyla düzenlenen bu özel yayın maratonu, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak.

FAHRETTİN ALTUN VE FARUK ACAR DA DESTEK VERECEK

Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da destek vererek katılım sağlayacak. Türkiye Basın Federasyonu, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, bu yayınla hem kamuoyunun dikkatini Filistin’de yaşanan insanlık dramına çekmeyi hem de dayanışma duygusunu büyütmeyi amaçladıklarını belirtti: