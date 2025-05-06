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Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 208 gözaltı

Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 208 gözaltı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün Güncel Yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 208 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda suç unsurunun ele geçirildiğini duyurdu.