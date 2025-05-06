Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda suçlulara göz açtırmayan güvenlik güçleri, FETÖ'nün güncel yapılanmasına bir darbe daha indirdi
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 47 ilde, yapılanma içerisinde bulunan şüpheliler tespit edildi.
FETÖ'YE BİR DARBE DAHA
İstihbari çalışmaların ardından belirlenen adreslere baskın düzenlendi.
Operasyonda, 208 şüpheli ve çok sayıda suç unsuru yakalandı.
Başarılı operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X platformundaki hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.
"208 ŞÜPHELİ YAKALANDI"
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı.
"Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün Güncel Yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlediğimiz operasyonlarda; 208 şüpheli yakalandı.
"GÜNCEL YAPILANMA DEŞİFRE EDİLDİ"
“Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman’da güncel örgüt yapısı deşifre edildi.
Ayrıca FETÖ’nün eleman temin etme yöntemleri tespit edilerek, yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri örgüt üyeleri de yakalandı.
47 İLDE OPERASYON
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince;
Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları,
Örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi.
ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Gaziantep Valimizi, operasyonları koordine eden Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Vergi Denetim Müfettişlerimizi, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.
Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."
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