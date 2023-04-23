Gaziantep Nurdağı'nda kentsel dönüşüm sergisi açıldı Dün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk köy evleri teslim edilirken Nurdağı'nda günün anlam ve önemine vurgu yapan bir sergi de düzenlendi. Sergide deprem konutları ile ilgili yapılanlar yer aldı.

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptırılan 14 köy tipi afet evleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Proje kapsamında alanda yapılan kırsal Belpınar Mahallesi'nde cami ile köy konağı arasında bulunan yere ise "Kentsel dönüşüm" sergisi açıldı.

Sergide, depremde hasar alan Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Hatay, Bingöl, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde kentsel dönüşüm sonrası yapılan toplu konutların fotoğrafı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşüme yönelik ifadeleri yer aldı.

"Azıcık zamanda bir sürü şeyler sığdırdılar"

Sergiyi gezen bölge halkından Ayten Kellecioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkına verdiği sözleri yerine getirdiğini söyledi. Nurdağı için verilen sözlerin de yerine getirilmesinin kendileri adına çok anlamlı olduğunu dile getiren Kellecioğlu, duygularını şöyle dile getirdi:

Burası için de sözler yerine getirildi. Allah binlerce kez razı olsun, biz memnunuz, Rabb'im de memnun olsun. Yolu daima açık olsun. Çok iyi. Allah'ım başımızdan eksik etmesin. Azıcık zamanda bir sürü şeyler sığdırdılar ve depremde de aynı çalışmalar oldu. Mükemmel bir çalışma ve işbirliği vardı.

"Tek tek inceledik, baktık hepsi yerine getirilmiş sözler"

Alanda bulunan ve depremden etkilenen Kader Uğur da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tek tek inceledik, baktık hepsi yerine getirilmiş sözler. Nurdağı'na da zamanında 'bayramda teslim edeceğim' dedi. Onu da teslim etti. Geldik, gördük, ziyaret ettik." şeklinde konuştu.