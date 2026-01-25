Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Deprem saat 19.13'te ve 7.82 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- Depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı.
Sallandık...
Balıkesir'de yaşanan üst üste depremlerin ardından bir deprem haberi de Gaziantep'ten geldi.
Sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken AFAD'dan açıklama.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.1 OLARAK KAYDA GEÇTİ
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
8 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
Deprem saat 19.13'te ve yerin 7.82 kilometre derinliğinde gerçekleşti.