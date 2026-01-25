Abone ol: Google News

Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.82 kilometre olarak kayda geçti.

Sallandık...

Balıkesir'de yaşanan üst üste depremlerin ardından bir deprem haberi de Gaziantep'ten geldi. 

Sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken AFAD'dan açıklama. 

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.1 OLARAK KAYDA GEÇTİ

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

8 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Deprem saat 19.13'te ve yerin 7.82 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

