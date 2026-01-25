Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.82 kilometre olarak kayda geçti.