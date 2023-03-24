Gaziantep'te depremden etkilenen OSB'ler yeniden ayağa kaldırılacak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye’deki OSB'lerin atılacak adımlarla yeniden canlandırılacağını duyurdu.

Haber Merkezi

6 Şubat depreminin etkilediği şehirlerimizden olan Gaziantep her anlamda ayağa kaldırılıyor.

Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet ile birlikte Nurdağı ilçesindeki depremlerde hasar gören bir yağ fabrikasını ve Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den bir paylaşım geldi.

Gaziantep'te deprem sonrası ticareti canlandıracak adımlar atılıyor

Şahin, Nurdağı Küçük Sanayi Bölgesi'nin ticaretinin canlandırılması için adımların atılacağı bilgisini verdi.

Şahin, belediye olarak altyapı hizmeti verecekleri bölgeye 200 ek iş yeri yapılacağını duyurdu.

Ayrıca İslahiye’deki OSB bölgesinde de depremin yaralarının sarılacağını belirten Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: