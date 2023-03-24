Gaziantep'te depremden etkilenen OSB'ler yeniden ayağa kaldırılacak

6 Şubat depreminin etkilediği şehirlerimizden olan Gaziantep her anlamda ayağa kaldırılıyor.
Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet ile birlikte Nurdağı ilçesindeki depremlerde hasar gören bir yağ fabrikasını ve Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den bir paylaşım geldi.
Gaziantep'te deprem sonrası ticareti canlandıracak adımlar atılıyor
Şahin, Nurdağı Küçük Sanayi Bölgesi'nin ticaretinin canlandırılması için adımların atılacağı bilgisini verdi.
Şahin, belediye olarak altyapı hizmeti verecekleri bölgeye 200 ek iş yeri yapılacağını duyurdu.
Ayrıca İslahiye’deki OSB bölgesinde de depremin yaralarının sarılacağını belirten Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Nurdağı ve İslahiye’deki depremzedeleri ziyaret eden @TCSanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa @Varank ’tan Nurdağı Küçük Sanayi Bölgesine ticareti canlandıracak, #GaziantepBüyükşehir olarak altyapısına katkıda bulunacağımız 200 ek işyeri yapılacağı bilgisini aldık. Ayrıca İslahiye’deki OSB bölgesinde de depremin yaraları sarılacak. Depremzedelerimize konut üretimi ile ilgili Bakanımız @murat_kurum ve ekibi çalışmaları sürdürüyor. Böylece bölgedeki ekonomiyi canlandıracak önlemler de alınmış olacak.