Gazze'de 2 yaşındaki Filistinli bebek yaşam mücadelesi veriyor

İsrail ordusu, Gazze'de soykırım ve abluka politikalarını sürdürmeye devam ediyor.

Soykırımcı devlet İsrail, 2 Mart tarihinden bu yana kente yardım girişlerine izin vermiyor.

Yardım girişlerinin engellendiği Gazze'de halk yaşam mücadelesi veriyor.

Bu insanı krizden de şüphesiz en çok çocuk ve bebekler etkileniyor.

İsrail saldırılarının ağır insani krize yol açtığı Gazze Şeridi’nde, 1 yaş 10 aylık Filistinli bebek Şam Kadih de bu bebeklerden biri...

SADECE 4,5 KİLOGRAM

Sadece 4,5 kilogram ağırlığında olan Şam, ciddi derecede beslenme yetersizliği ve karaciğer büyümesi nedeniyle yaşamı tehdit altında.

ÇADIRDA YAŞIYOR

Bir ay önce babasını kaybeden minik Şam, annesiyle birlikte Han Yunus’un Mevasi bölgesinde bir çadırda yaşıyor.

ANNE ULUSLARARASI KAMUOYUNA SESLENDİ

Refah Sınır Kapısı’nın kapalı olması nedeniyle temel gıda ve ilaçlara ulaşamayan anne, tek evladı olan kızının yaşaması için uluslararası kamuoyuna seslenerek, bebeğin acilen yurt dışına sevk edilmesini istiyor.

Şam, dokuz yıllık tedavi süreci ve tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmişti.