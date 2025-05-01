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Haber Merkezi

Gazze'de İsrail ablukası sürüyor.

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılar, kısa bir süreliğine geçtiğimiz aylarda durmuştu.

Ancak mart ayında ateşkesi ihlal eden İsrail, yardım girişlerine de izin vermiyor.

İsrail'in yardım girişlerine izin vermediği Gazze'de özellikle çocuklar, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybediyor.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze'de insani kriz giderek derinleşirken, bölgeden gelen görüntüler ise görenlerin yüreğini burkuyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze’de beş aylık Suvar Aşur, yetersiz beslenme nedeniyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Annesi aç, babası görmüyor. Kuşatma ise Suvar’ın yaşamasını günden güne azaltıyor.

GAZZE'DE SALDIRILAR HİÇ DURMUYOR

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 308 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 973 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 400'e, yaralıların sayısının da 118 bin 14'e yükseldi.