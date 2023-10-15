Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 2 bin 329 oldu İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor. Saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi, yaralananların sayısı da 9 bin 42 oldu.

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Hamas güçleri tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlatıldı.

Bu operasyon kapsamında Tel Aviv'e yönelik roket saldırılarında bulunan Hamas güçleri, kritik noktaları da ele geçirdi.

Hamas'ın başlattığı operasyonun ardından Kabine toplantısı gerçekleştiren İsrail, savaş durumuna geçtiklerini açıkladı.

Gazze ablukaya alındı

İsrail'in savaş durumuna geçtiklerini açıklamasının ardından, Gazze adeta abluka altına alındı. Bütün sınırların kapatıldığı Gazze, İsrail tarafından peş peşe bombalandı.

9 gündür süren bombalamanın ardından Gazze'de elektrik ve su sıkıntıları yaşanmaya başlandı. Bölgenin en büyük hastanelerinden olan Şifa Hastanesi'nin ise kapasitesi dolmuş durumda.

Ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor

Ölülerin morglara alınmadığı ve hastane kapılarında bekletildiği Gazze'de; aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam 2 bin 329 kişi öldü, 9 bin 42 kişi yaralandı.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Tel el-Heva semtinde bir ev bombalandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; İsrail'in Gazze'nin batısında Tel el-Heva semtinde bir evi bombalaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail'in, Ez-Zevayide beldesi ve El-Bureyc Mülteci Kampında iki evi bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğunu açıklamıştı.

Batı Şeria'da tansiyon yükseliyor

Filistin'deki İsrail şiddetinin 9. gününde, İsrail ordusunun Gazze'de neden olduğu sivil kayıplar devam ederken, işgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon yükseliyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği baskında Şeyh Ala el-Cube adlı Filistinliyi gözaltına aldı.

Tanıklar, Tubas kentine baskın düzenleyen askerlerin 3 Filistinliyi ağır yaraladığını, 1 Filistinliyi gözaltına aldığını ifade etti.

İsrail güçlerinin, Nablus'un Tel Cenub, Ramallah'ın Kabya beldesi ve Celezun Mülteci Kampına, Beytüllahim'in El-Hadr beldesine ve Doğu Kudüs'ün doğusundaki Ayzeriyye beldesine baskınlar düzenlediği ve olayların çıktığı öğrenildi.

İsrail hastanelerin tahliye edilmesini istedi

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tahliyesine yönelik talimatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "DSÖ, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde 2 binden fazla hastayı tedavi eden 22 hastanenin boşaltılmasına yönelik defalarca verdiği talimatları şiddetle kınıyor" ifadeleri yer aldı.

DSÖ: Hasta ve yaralılar için ölüm cezası taşıyor

Hastaların ve sağlık çalışanlarının zorla tahliye edilmesinin, mevcut insani ve halk sağlığı felaketini daha da kötüye götüreceği kaydedilen açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere tahliye talimatları, hasta ve yaralılar için ölüm cezası anlamı taşıyor" denildi.

Açıklamada, pek çok kritik hastalığı olanların ve diğer hastaların, taşınmaya zorlanmaları ve tahliye edilirken hayati tıbbi müdahalelerden mahrum kalmaları neticesinde, durumlarının daha kötüye gidebileceği veya ölümle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

DSÖ, hastaların ve sivillerin korunması çağrısında bulundu

Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yaralı akınının devam ettiği ve hastanelerin maksimum kapasitede çalışmakta zorlandığı belirtilen açıklamada, "Hastanelerdeki yetersiz yatak kapasitesi nedeniyle bazı hastalar koridorlarda ve çevre sokaklardaki açık alanlarda tedavi ediliyor.

Gazze'nin kuzeyindeki 2 binden fazla hastayı, sağlık tesislerinin maksimum kapasiteyle çalıştığı ve hasta sayısındaki çarpıcı artışı karşılayamadığı Gazze'nin güneyine taşınmaya zorlamak ölüm cezasıyla eşdeğer olabilir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının, İsrail'in saldırıları sırasında kritik durumdaki hastaları terk etmek, hastaları tedavi etmek için sahada kalırken kendi hayatlarını riske atmak veya hastaların kapasitesi olmayan tesislere nakledilmeye çalışılırken hayatlarını tehlikeye atmak gibi kahredici tercihlerle karşı karşıya kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, "DSÖ, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yönelik tahliye talimatlarını derhal geri alması ve sağlık tesislerinin, sağlık çalışanlarının, hastaların ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyor" ifadelerine yer verildi.