Gazze'de çocuklar açlıkla savaşıyor

İsrail, Gazze'de masumları açlığa mahkum ediyor...

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, yardımların girişine de müsaade etmiyor.

61 bini aşan can kaybında masumlar, açlıktan hayatını kaybetmeye başladı.

En çok etkilenenler ise çocuklar oluyor....

AÇLIK GAZZE'Yİ KUŞATTI

İsrail’in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi’nde, 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi.

MAMA VE İLAÇ YOK

Yetersiz beslenme sorunu yaşayan 2 yaşındaki Şam Kadih, Gazze’nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’nde, mama ve ilaç eksikliği nedeniyle kısıtlı imkânlarla tedavi ediliyor.