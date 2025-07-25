Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor

Gazze'de İsrail'in saldırıları sürüyor.

Gazze'yi abluka altına alan ve yardım girişlerine de izin vermeyen İsrail yüzünden de açlıktan ölümler başladı.

Gazze'de kadın, çocuk, genç ve yaşlı demeden birçok kişi, açlık yüzünden ölümle burun buruna gelmiş durumda.

İNSANİ KRZİ DERİNLEŞİYOR

İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani durum giderek ağırlaşıyor.

BİR ÇOCUK DAHA ÖLMEK ÜZERE

Açlık ve yetersiz beslenme sorunu ile mücadele eden binlerce çocuktan biri olan 1,5 yaşındaki Muhammed Zekeriya Eyüp el-Matuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

OLDUKÇA ZAYIF...

Oldukça zayıf düşen Matuk, süt, gıda ve temel ihtiyaçların olmadığı Gazze kentindeki bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.