Gazze'de çocuklar hem açlık hem de hastalıkla mücadele ediyor

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Gazze'de çocuk olmak çok zor...

İsrail'in saldırıları altında binlerce çocuk, yaşam savaşı veriyor.

Bazı çocuklar açlıktan bazı çocuklar ise hastalıktan hayatını kaybediyor.

Gazze'yi abluka altına alan İsrail nedeniyle, yardım girişleri de yapılamıyor.

Gazze'de hastalıkla mücadele eden çocuklardan birisi de i Nur Huda el-Haccac...

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan kelebek hastası 6,5 yaşındaki Nur Huda el-Haccac, savaşın bitmesini ve tedavi olmayı bekliyor.

Gazze'ye gıda ve ilaç girişi olmadığı için ise durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor...

Minik kızın vücudundaki yaralar, her geçen gün çoğalıyor.