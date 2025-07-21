Gazze'de engelli Muhammet yetersiz beslenme nedeniye yaşamını yitirdi

İsrail, Gazze'ye sadece saldırılarıyla değil, uyguladığı abluka politikasıyla da soykırım yapmaya devam ediyor.

Gazze'ye yardım girişlerine izin vermeyen İsrail, açlığı bir silah olarak kullanıyor.

Evlerinden koparılan ve temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılan sivillerin durumu ise her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

YETERSİZ BESLENME HER GÜN YENİ BİR CAN ALIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve abluka nedeniyle gıda ve ilaç eksikliği, her gün yeni bir can alıyor.

Filistinli engelli Muhammed de, bu soykırıma maruz kalan binlerce kişiden biri.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze kentinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan 35 yaşındaki engelli Filistinli Muhammed İhsan el-Savafiri, yaşamını yitirdi.

Muhammed'in naaşı, cenaze işlemleri için El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

CAN KAYBI 59 BİNİ AŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 59 bin 29'a, yaralıların sayısının 142 bin 135'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İSRAİL SÖZDE YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNİ DE HEDEF ALIYOR

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1021'e, yaralıların sayısı da 6 bin 511'e ulaştı.