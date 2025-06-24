Gazze'de evladını kaybeden babanın feryadı

İsrail, Gazze'de masumları hedef almaya devam ediyor.

Gazze'de yardım almaya gidenleri hedef alan İsrail, çocukları öldürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere yönelik saldırı düzenledi.

20 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırıda ilk belirlemelere göre, en az 20 Filistinli öldü, 246 kişi yaralandı.

BİR BABANIN FERYADI

Saldırılarda oğlunu kaybeden bir baba, feryat etti ve dakikalarca cansız bedeninin başında gözyaşı döktü.

Oğlundan ayrılmayan ve uzun süre ağlayan o babanın halleri de görenlerin yüreğini burktu.