Numan Kurtulmuş, komisyon üyeleriyle görüştü

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında komisyon çalışmalarını sürdürüyor.

Dün, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun üyeleriyle buluştu.

Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Toplantıya; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek katıldı.

FETİ YILDIZ'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, bir gazetecinin komisyonun taslak raporuna ilişkin sorusunu yanıtladı. Yıldız, "Öyle 6 madde, 7 madde diye bir şey yok. Bir sınırı yok. Taslak üzerine çalışacağız." dedi.

Yıldız, "Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerinden bir yansıması olur mu Terörsüz Türkiye sürecine? Sadece komisyon aşamasından bahsetmiyorum, genel anlamda bir çerçevede?" sorusuna, "Lehe olur, olsa. Yansıması, lehe yansıma olur. İşler kolaylaşır. Bir engel gibi duruyordu, o engel de kalkmış gibi gözüküyor şimdilik." yanıtını verdi.

"Çalışmalar bugün biter mi?" sorusuna ise Yıldız, "Zannetmiyorum bugün biteceğini ama en kısa zamanda biter. Bu ay içinde biter." karşılığını verdi.

MURAT EMİR'DEN SURİYE SORUSUNA YANIT

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de toplantı öncesinde bir basın mensubunun, "Suriye'deki gelişmeler süreci nasıl etkileyecek?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Biz çalışıyoruz, üzerinde anlaştığımız, ayrıştığımız konular var. Burada önemli olan Türkiye'nin barışı, demokrasisi, adaleti ve hukuk devleti için ortak aklı geliştirmek. Suriye'deki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

Hepimizin temennisi, Suriye'de herkesi kapsayacak, kimseyi dışarıda bırakmayacak, Türkmenleri, Arapları, Alevileri, Dürzileri, hiçbir grubu dışarıda bırakmayacak, herkesi vatandaşlık temelinde buluşturacak, barış içerisinde yaşatacak bir anayasal demokrasinin kurulmasıdır.

Bizim de CHP olarak buna katkı vermek gibi görevimiz var. Aynı zamanda devletimizin de bu noktada yapıcı ve itidalli olması gerektiğini düşünüyoruz ve öneriyoruz. Bölgede silahların susması, Türkiye'ye de her zaman olumlu yansıyacak gelişmelerdir."

"BUGÜN SONA ERMEZ"

Emir, "Rapor yazımı bugün sona erer mi?" sorusuna, "Bugün sona ermez. Süreci dikkatli bir şekilde çalışıyoruz, zamanlama konusunda bir baskımız yok. Ama çok uzamaması gerektiğini de elbette hepimiz görüyoruz. Gerekirse daha yoğun ve sıkı da çalışılabilir.

Burada önemli olan Türkiye'nin önüne hem demokratikleşmeyi, hem adaleti, hem toplumsal barışı geniş bir perspektifle koyacak ve önümüzdeki yıllarda da yararlanacağımız ve herkesin sahipleneceği bir tarihi metin olması." yanıtını verdi.

"TOPLANTI İYİ GEÇTİ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, toplantının bitiminde basın mensuplarının sorusu üzerine, "Toplantı iyi geçti, tüm ayrıntılar konuşuldu." açıklamasında bulundu.

Komisyonun taslak raporu üzerinde uzlaşı sağlandığını kaydeden Yıldız, "Üstüne bir daha çalışırız, ondan sonra bitiririz. Kaç sayfa belli değil. Her türlü ayrıntıya girdik. Uzlaşma var." dedi.

Bir gazetecinin, "Bir süreç yasası var mı?" sorusuna Yıldız, "Var." yanıtını verdi.

Bu konuda başka bir soru üzerine ise Yıldız, "Tam bir uyum içerisinde bitecek inşallah." sözlerini sarf etti.

Yıldız, "Umut hakkı var mı?" sorusuna karşılık, "Umut hakkı bizim baştan beri dile getirdiğimiz bir hak." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, "MHP dile getiriyor ama diğerleri dile getirmiyor." sözleri üzerine Yıldız, "Biz dile getiriyoruz, önemli olan o." ifadelerini kullandı.

Yıldız, perşembe günü bir toplantı daha yapabileceklerini de söyledi.