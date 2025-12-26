Gazze'de iki yıl önce bombalanan evin enkazından 25 kişi daha çıkarıldı

- Gazze'de iki yıl önce yıkılan bir evin enkazından 25 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı.
- Aralarında gazeteci Hiba el-Abadile ve annesi de bulunuyor.
- Sivil savunma ekipleri çalışmalarını Han Yunus'ta sürdürmektedir.
Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 25 Filistinlinin daha cenazesinin bulunduğu açıklandı.
Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin adli tıp ekipleriyle iş birliği içinde Han Yunus’un Es-Satr el-Garbi bölgesinde, Filistinli "El-Astal" Ailesi'ne ait evin enkazında çalışma yürüttüğü belirtildi.
KAZI ÇALIŞMALARI DUYURULMUŞTU
Enkazdan, aralarında gazeteci Hiba el-Abadile ile annesinin de bulunduğu 25 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.
Sivil Savunma Müdürlüğü, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Han Yunus’ta iki yıl önce yıkılan bir evin enkazı altında kalan kayıp kişilerin cenazelerini çıkarmak amacıyla kazı çalışmalarına başlandığını duyurmuştu.
BİNLERCE CENAZE VAR
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin olduğu belirtiliyor.