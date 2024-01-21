Gazze'de kan durmuyor! Can kaybı 25 bini aştı İsrail'in havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 178 arttı.

AA

Dünya 3 aydır Gazze'de yaşananları seyrediyor.

İsrail ordusu sistematik olarak bölgedeki sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Gece-gündüz devam eden savaşta Gazze Şeridi'ne bomba yağmasıyla ayakta sağ kalan yapı sayısı neredeyse azaldı.

Kentin birçok bölgesinden dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Bakanlıktan açıklama geldi

Bölgedeki son duruma ilişkin Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, 178 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 293 kişinin yaralandığı belirtildi.

Can kaybı 25 bin 105' yükseldi

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 25 bin 105'e, yaralı sayısının ise 62 bin 681'e yükseldiğini bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)