Gazze'de soğukta yaşam mücadelesi

Gazze'de ateşkesin ardından zorlu yaşam koşullarında mücadele eden Filistinliler, her şeye rağmen yıkılan evlerinin arasında hayata tutunmaya çalışıyor.

Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 08:59
  • Gazze'de ateşkesin ardından Filistinliler, yıkılan evlerinin içinde yaşamaya çalışıyor.
  • İsrail, yardım girişlerine izin vermeyerek Filistinlilerin hayatını zorlaştırıyor.
  • Aileler, soğuk hava koşullarında temel ihtiyaçlardan yoksun derme çatma çadırlarda yaşıyor.

İsrail, Gazze'de ateşkese ikna oldu ancak yardım girişlerine izin vermiyor. 

Gazze'nin büyük bir bölümünde yıkım gerçekleştiren İsrail'in ateşkese rağmen yardımlara izin vermemesi, masumların hayatını zorlaştırıyor. 

ENKAZIN ORTASINDA YAŞAM

Gazze kentinde yaşayan çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli, İsrail saldırılarının geride bıraktığı enkazın ortasında zorlu koşullar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

TEMEL İHTİYAÇLAR YOK

Temel ihtiyaçlardan yoksun kalan aileler, yıkılan evlerinin yakınında kurdukları derme çatma çadırlarda hayata tutunurken, soğuk hava koşullarıyla mücadele ediyor. 

