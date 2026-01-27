Gazze'de soğukta yaşam mücadelesi

- Gazze'de ateşkesin ardından Filistinliler, yıkılan evlerinin içinde yaşamaya çalışıyor.
- İsrail, yardım girişlerine izin vermeyerek Filistinlilerin hayatını zorlaştırıyor.
- Aileler, soğuk hava koşullarında temel ihtiyaçlardan yoksun derme çatma çadırlarda yaşıyor.
İsrail, Gazze'de ateşkese ikna oldu ancak yardım girişlerine izin vermiyor.
Gazze'nin büyük bir bölümünde yıkım gerçekleştiren İsrail'in ateşkese rağmen yardımlara izin vermemesi, masumların hayatını zorlaştırıyor.
ENKAZIN ORTASINDA YAŞAM
Gazze kentinde yaşayan çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli, İsrail saldırılarının geride bıraktığı enkazın ortasında zorlu koşullar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
TEMEL İHTİYAÇLAR YOK
Temel ihtiyaçlardan yoksun kalan aileler, yıkılan evlerinin yakınında kurdukları derme çatma çadırlarda hayata tutunurken, soğuk hava koşullarıyla mücadele ediyor.