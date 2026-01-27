DEM'in saç örme akımına Ayyüce Türkeş'ten tepki: Türk geleneğidir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Orta Doğu'da gündem Suriye.

Ahmed Şara yönetimindeki Şam hükümeti, ülkenin kuzeyini işgal eden PKK'nın Suriye uzantısı SDG ile uzlaşma yolları arıyor.

Etnik çoğunluk yalanı ile Arap bölgelerini yıllarca işgal altında turan SDG'nin mutabakata yanaşmakta diretmesi üzerine saatler içinde ülkede dengeler değişti.

SURİYE ORDUSU VE SDG ÇATIŞMALARI

Suriye hükümeti operasyon için düğmeye bastı, tam entegrasyondan yana olan ABD destek verdi; Arap aşiretleri, SDG'yi karşılarına alarak hükümetten yana tavır aldı...

Hal böyle olunca SDG; Kamışlı, Haseke ve Aynelarab'a (Kamışlı) kadar çekildi.

Bu süre içinde sert çatışmalar yaşandı.

Onlarca kişi hayatını kaybederken Suriye hükümetine bağlı bazı silahlı grupların, öldürülen kadın SDG militanlarının örgülü saçlarını kestiği iddia edildi.

DEM PARTİ'DE SAÇ ÖRME AKIMI

Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkması ile birlikte Türkiye'de de DEM Parti, bir protesto akımı başlattı.

DEM Milletvekili Pervin Buldan, saçlarını ördüğü bir video çekerek X'ten yayınladı. Akıma uyan diğer partililer ve DEM parti destekçisi bazı sanatçılar da akıma katıldı.

"TÜRK'ÜN NEYİ VARSA ÇALIYORLAR"

DEM Parti çevrelerinde yayılan bu protestoya Türk milliyetçisi cephesinden de bir tepki yükseldi.

Alparslan Türkeş'in kızı ve İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, DEM'lilere tepki göstererek saç örgüsünün bir Türk geleneği olduğunu söyledi.

Türkeş "Saç örgüsü bir Türk geleneğidir. Türk'ün neyi varsa çalmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.