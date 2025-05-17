Gazze'deki hükümet: Arap Birliği Zirvesi'nde Gazze'deki ablukayı kırmak için cesur adımlar atılmalı

AA

Gazze'de, İsrail soykırımı devam ediyor...

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti..

Saldırılar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Filistinliler ise, İsrail ablukasına alındı.

İsrail, kente yardım girişlerine de izin vermiyor...

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

"GAZZE'DEKİ ABLUKAYI KIRMAK İÇİN CESUR TAVIRLAR ALMALARI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Açıklamada, "(Arap Birliği Zirvesi'ne katılan) Arap liderlere acilen tarihi ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri, Gazze Şeridi'ne uygulanan zalim ablukayı kırmak, soykırımı ve günlük olarak işlenen cinayetleri durdurmak için pratik ve cesur tavırlar almaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

"İSRAİL, SİSTEMATİK 'AÇ BIRAKMA POLİTİKASINI' SÜRDÜRÜYOR"

Sınır kapılarının koşulsuz olarak açılması ve Gazze'ye gıda, insani ve tıbbi yardım akışının sağlanması için baskı yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı sistematik aç bırakma politikasını sürdürdüğü ve sınır kapılarını kapatarak yardım ve mal girişini engellediği vurgulandı.

DONALD TRUMP SORUMLU TUTULDU

"Gazze'de yaşanan açlık ve soykırımda bazı ülkelerle ABD'nin doğrudan etkisi olduğu" kaydedilen açıklamada, Filistinlilerin aç bırakılması ve sınır kapılarının kuşatılmasından İsrail'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump da sorumlu tutuldu.

Açıklamada, Trump’ın Gazze’ye ilişkin son açıklamalarının "zaman kaybı" olduğu ve "sahada hiçbir somut etki yaratmadığı" vurgulandı.

"TRUMP'UN AÇIKLAMALARI İSRAİL POLİTİKASI İLE ÖRTÜŞÜYOR"

Trump'ın açıklamalarının, "işgalin sonuçları bakımından İsrail'in politikasıyla örtüştüğü, bunun da açlık ve soykırımın devamı ve sivillerin yavaş yavaş ölmesinin normalleştirilmesi anlamına geldiği" kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada Gazze'deki Filistinlilerin "daha iyi bir geleceği" hak ettiklerini söylemişti.

"BU DERİN SORUNU ÇÖZECEĞİZ"

Trump, Orta Doğu turunun son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrılmadan önce 16 Mayıs'ta Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada da Gazze'de insanların gıdaya erişememesi ve açlıktan ölmesi konusunda "Bu konunun üzerinde çalışmaya başladım. Bu derin sorun ama çözeceğiz." demişti.