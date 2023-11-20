Gazze'den 61 hasta daha Türkiye'ye getiriliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin sağlandığını belirterek hastaların Ankara'ya getirilmesinin planlandığını ifade etti.

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ensonhaber.com

Gazze Şeridi'ne saldırılarını haftalardır şiddetli bir şekilde devam ettiren İsrail güçleri ev, okul, hastane, cami, kilise bakmaksızın tüm bölgeye bomba yağdırıyor.

Açıklanan son resmi verilere göre 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü kadın 13 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Bölgeye yardım elini uzatan Türkiye, Filistinli mazlumlara desteklerini sürdürüyor.

61 hasta daha Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gazze'den Mısır'a getirilen hastalara ilişkin paylaşımda bulundu.

61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin sağlandığını bildiren Koca, şunları kaydetti:

Geceyi El-Ariş'te, hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesi planlanıyor. Gazzeli her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir.

27 hastanın tedavisi sürüyor

Daha önce Türkiye'ye getirilen Gazzeli 27 hastanın tedavileri de devam ediyor.

Gazzeli hastaların tetkik ve tedavi süreçlerinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ettiğini belirten ve süreçlerin alanlarında uzman doktorlar tarafından yürütüldüğünü ifade eden Fahrettin Koca, "Hastaların 26'sına kanser teşhisi kondu. Aralarında 12 kadın ve 18 yaşından küçük 2 kişi var. 18 yaşından küçük hastalardan birinde yumuşak doku kanseri, diğerinde ise genetik bir kan hastalığı tespit edildi. Erişkin hastalarımızın 8'inde meme kanseri, 4'ünde ileri evre akciğer kanseri, 3'ünde yumuşak doku kanseri, 2'sinde kalın bağırsak kanseri, 1'inde safra yolları kanseri, 1'inde mesane kanseri, 1'inde böbrek kanseri, 1'inde mide kanseri, 1'inde lenf kanseri, 1'inde lösemi, 1'inde cilt kanseri ve 1 beyin kanseri tanısı mevcuttur" paylaşımında bulunmuş iki hastanın diğer bazı hastalıkları nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yakın takip altında tutulduğunu bildirmişti.