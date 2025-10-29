Gebze'de çöken binadan kurtulan kadın konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 5 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin enkazda kalan 5 kişilik aileyi kurtarma çalışmaları sürerken, bina sahibi konuştu.

Çöken binada yaşayan vatandaşlardan birisi, enkazın başında beklerken açıklama yaptı.

"BİNA BİZE AİT AMA SAĞLAMDI"

Henüz ismi öğrenilemeyen kadın, "Benim evimdi. En üst katta oturuyordum. Nişana gitmiştim köye. Akşam köydeydim, sabah evde yoktum. İçerdekileri tanıyorum, kiracıydılar.

Üç çocuk iki de kendileri. İki kız biri erkek. Yaşlarını hatırlamıyorum. Biri üniversiteye, biri liseye, biri ilkokul 3'e gidiyordu sanırsam.

Binada hiçbir şey yoktu. Ben saat 16.00 sıralarında gittim. Nişandan sonra beni akşam aradılar, bugün geldim. Sabah olmuş. Sağlamdı, öyle bir şey olsa köye gitmezdim. Bina bize ait." dedi.

VALİ AKTAŞ SON DURUMU PAYLAŞTI

Vali İlhami Aktaş, gazetecilere, Gebze'de sabah saatlerinde 5 katlı bir binada çökme meydana geldiğini, binanın çökme sebebiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, netleşen bir bilgi olmadığını söyledi.

Yakınları tarafından içeride 1 aile olduğunun teyit edildiğini ifade eden Aktaş, "İçeride 5 kişilik bir aile olduğu yakınları tarafından teyit edildi. Tüm ekiplerimiz şu anda onlara ulaşmaya çalışıyor. İlimizdeki arama kurtarma ekipleri, AFAD koordinasyonunda yine çevre illerden, İstanbul'dan Sakarya'dan görevlendirilen ekipler de şu anda enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.

Ekiplerin enkazda dinleme yaptığına değinen Aktaş, "Arkadaşlarımız dinleme yapıyorlar ama şu anda ulaşılmış bir ses yok. Ailenin 2. katta oturduğunu değerlendiriyoruz." bilgisini verdi.