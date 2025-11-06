Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir ailenin enkaz altında kaldığı yıkım...

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim günü 7 katlı bina yıkıldı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Binada kiracı olarak yaşayan Emine ve Levent Bilir ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ kurtarılmıştı.

18 yaşındaki Dilara Bilir; Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyor.

İNCELEME YAPILDI

Bölgede başlayan çalışmalarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın alanda basın açıklaması yaptı.

Bilim kurulunun yaptığı çalışmalarla ilgili son bilgileri veren Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, süreç ile ilgili tüm ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.

YIKIM NEDENİNİ AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın, kendi zeminine bağlı olarak yıkıldığını açıkladı.

Ömer Bulut, 21 binadan karot alınacağını ve bu karot incelemesinin ardından binaların dönüştürüleceğini belirtti.

"ZEMİNDE KAYMA YAŞANDI"

Bulut, "Binanın zemininde göçme meydana gelmiş. Zemin kaymalı yıkılmış. Yapı denetim almış bir bina. Zemin önemli etken olmuş. Adli süreç ve idari süreç devam ediyor. Zemin ile ilgili ayrıntılı raporlar mahkemeler tarafından ortaya çıkacak. Zemin kaymış ve toprak kayması olmuş. Bu nedenle 309 metre ebat çaplı bir alanda çalışma yapıldı." dedi.

"BİR BİNA DIŞINDA DİĞER BİNALARDA HASAR YOK"

Bakan Yardımcısı Bulut, şunları kaydetti:

Vatandaşımızın tedirginliğini gidermek adına diğer yapılarda olası bir risk var mı yok mu diyerek 300 metrelik yarıçapta tespitlere başladık. 1300’e yakın binayı inceledik. Bunlardan yıkılan binanın hemen bitişiğinde olan binada ağır hasar söz konusu. Onun dışındaki binalarda bir hasar olmadığını tespit etti. Bunlardan bir kısmı yapı denetimi almış bir kısmı almamış binalar. Bu binaların gözlemsel olarak bir hasar almamış olmasıyla birlikte bazı binaların yapım yılı ile eski olması gibi durumlarla karşılaştık.

"BİNALARDAN KAROT ALIP DENETLEYECEĞİZ"

Bugün gelinen noktada arkadaşlarımızın evlerine dönme noktasında gayret gösteriyoruz. Bu aşamada binaları ayrıntılı olarak incelemeden binalara dönmelerine müsaade etmek istemiyoruz. Onların canı bizden daha kıymetli. Dün bakanımız başkanlığında toplantı yaptık. Bu binaların sağlamlığını belirlemek için karot almaya başladık. Bu 21 binada karot alacağız, bu çalışmalar 1 haftada bitecek.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLATACAĞIZ"