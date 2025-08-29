GSB KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt açılış tarihi… Her yıl olduğu gibi bu yılda pek çok öğrenciye ev sahipliği yapacak KYK yurtları için araştırmalar hız kazanmış durumda. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından farklı şehirlerde üniversite eğitimine başlayacak öğrenciler KYK yurtlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, GSB KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt açılış tarihi…