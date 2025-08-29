Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite eğitimine farklı şehirde başlayacak olan binlerce öğrencinin gündeminde KYK yurtları yer alıyor.
Her yıl binlerce öğrencinin barınma ihtiyacını karşılayan KYK yurtlarının bu yıl ne zaman açılacağı sorusu gündemdeki yerini almış durumda.
Öğrenciler, kesin tarihleri öğrenmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurularını mercek altına almış durumda. Peki, GSB KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt açılış tarihi…
KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?
2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK yurtlarının açılış tarihi, üniversitelerin akademik takvimine paralel olarak belirleniyor.
Genellikle Eylül ayının ilk haftasında kayıt işlemleri tamamlanırken, öğrenciler yurtlarına derslerin başlama tarihinden birkaç gün önce yerleştiriliyor. Yani yurtların kapıları, çoğu üniversitede Eylül’ün ikinci haftasında öğrencilerine açılıyor.