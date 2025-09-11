Gülistan Kılıç Koçyiğit: Komisyon bir an önce İmralı'ya gitmeli

Terörsüz Türkiye süreci adım adım ilerliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası başlayan süreçte, kritik eşik aşıldı ve terör örgütü PKK Süleymaniye'de silahları yakarak kendini feshetti.

Süreç, TBMM bünyesinde 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' çalışmalarıya devam ediyor.

Komisyon, verilen kısa bir aranın ardından yeniden toplanırken, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten konuya ilişkin açıklama geldi.

"KOMSİYONUN HIZLI BİR ŞEKİLDE İMRALI'YA GİTMESİ VE ÖCALAN İLE GÖRÜŞMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Koçyiğit, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin, "Öncelikle bu komisyonun hızlı bir şekilde İmralı'ya gitmesi ve Öcalan ile görüşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda biliyorsunuz kamuoyuna yapılan açıklamalar da var. Bizim ilk günden beri talebimiz budur. Sayın Babacan'ın yine açıklaması oldu. 'Hızlı bir şekilde komisyon gitmelidir, bu sürecin gerekliliğidir' diye.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Feti Yıldız'ın kamuoyuna bir açıklaması oldu, 'Komisyonun gitmesi gerek' diye. Biz de aynı fikirdeyiz. Komisyon bir an önce Ada’ya gitmeli. Sürecin ilerlemesi, önemli bir eşiğin aşılması açısından da Öcalan'ın görüş, düşünce ve önerilerini de dinlemeli" diye konuştu.

"SÜRECİN İHTİYACI OLAN BİR KANUNUN YAPILMASININ GEREKLİLİĞİ ORTADA"

Komisyonda şu ana kadar dinlenen kesimlerin önerilerine değinen Koçyiğit, "Eski Meclis başkanlarını dinledik, çok önemli önerileri oldu. Bugün sürecin ihtiyacı olan bir kanunun yapılmasının gerekliliği ortada. Ortada bir hakikat var. Öcalan, 27 Şubat'ta bir çağrı yaptı. PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde örgütünü feshetme kararı aldı ve silah bırakma kararı aldı. 11 Temmuz'da da silahlar yakıldı. Şimdi buna karşılık bu Meclis'in, gerçek anlamda silah bırakanların eve dönüşünü, ülkeye dönüşünü, siyasal ve sosyal yaşama katılımını sağlayacak hukuksal düzenlemeler yapması, onların nasıl bir hukuksal yaklaşımla karşılanacağını da belirlemesi gerekiyor" dedi.

"UMUT HAKKI EVRENSEL BİR HAK"

Parti olarak, infaz düzenlemesine, Terörle Mücadele Kanunu'na ve Türk Ceza Kanunu'na yönelik hazırlıklar yaptıklarını ifade eden Koçyiğit, "Hukuk komisyonumuz bu konuda hazırlıklarını devam ettiriyor. Şu anda infaz hukukuyla ilgili hazırlığımız bitti. Diğer hazırlıklar da önemli bir şekilde ilerledi, bitiyor. Umut hakkı evrensel bir hak. Avrupa Konseyi'nin 2014'ten beri söylediği bir hak. Türkiye ne yazık ki bu hakkı tanımaktan ve bu konuda yasal düzenleme yapmaktan imtina ediyor. Ama yeni bir dönemdeyiz, yeni bir eşikteyiz.

Halihazırda umut hakkını kriminal hale getirmek, umut hakkını konuşmamak, umut hakkı konusunda bir düzenleme yapmamanın kabul edilemez olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yeniden eylül ayında toplanacak ve bu konuda bir gözden geçirme kararı da yapacak. Çünkü Türkiye'ye süre vermişti ve Türkiye bu süre içerisinde halihazırda hiçbir hazırlık yapmadı. Bizim bu konuda da hazırlığımız net, çok açık ve net söylüyoruz. Artık süreçteki bütün engellerin ve bariyerlerin ortadan kaldırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.