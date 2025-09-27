Güllü'nün cenazesinde kızı fenalık geçirdi

Türk arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü, hayata veda etti.
Yalova'daki evinin balkonundan düşen Güllü, ani ölümüyle sevenlerini şoke etti.
Bugün, sevenleri ve sanat camiası onu son yolculuğuna uğurluyor.
DUALARLA TOPRAĞA VERİLECEK
Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Güllü, dualarla toprağa verilecek.
KIZI FENALIK GEÇİRDİ
Törene yakınları ile sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
Cenazede kızı fenalık geçirdi.
"ANNEM GİTTİ BABA"
Annesini son yolcuğuna uğurlayan kızı Tuyan Ülkem'in sözleri ise yürek yaktı.
Babasına sarılan Tuyan, 'Annem gitti baba' diyerek gözyaşı döktü.
Anne acısına dayanamayan genç kız olduğu yere yığıldı.