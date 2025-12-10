Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı gözaltına alındı: Adım adım izlendiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme...

52 yaşındaki ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde, Yalova Çınarcık'ta Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜM" MESAJI

Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, sevilen şarkıcının ölümüyle ilgili harekete geçti.

Savcılığa Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in aile dostuna "Annemi öldürdüm" mesajı attığını söyledi.

BAKICININ OĞLUNDAN KAN DONDURAN İDDİA

Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız'ın iddiaları ise dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldız, Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine ev teklifinde bulunduğunu söyledi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP TEDBİRİ UYGULANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir süredir "riskli hareket profili" oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulanıyordu.

CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde, Gülter'in olağan dışı temas trafiği içine girdiği ve belirli adreslerde kısa süreli, yoğun hareketlilik sergilediği tespit edilince takip derinleştirildi.

Gülter ile koordineli hareket ettiği belirlenen Sultan Nur Ulu da aynı kapsamda izlemeye alındı ve iki ismin eş güdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi.

KAÇIŞ PLANLARI KESİNLEŞİNCE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kritik aşama ise bu akşam yaşandı. Şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı yönündeki istihbari ve teknik bilgiler, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'e iletildi.

Kaçış planının kesinleştiğine ilişkin raporlar üzerine Başsavcı Öksüz, derhal gözaltı talimatı verdi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Talimatın ardından Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin bulunduğu güzergâhı anlık olarak takip ederek operasyon sürecini İstanbul Emniyeti ile koordineli şekilde yönetti.

Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

ÜÇ ŞÜPHELİ YALOVA'YA SEVK EDİLDİ

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile bir kişi, polis ekiplerince Yalova'ya getirildi.

YAKALANMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Tuğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun birlikte Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde sokakta dolaştıkları anlar yer alıyor.

GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Öte yandan operasyonda Gülter ve Ulu ile aynı evde gözaltına alınan 17 yaşındaki İrem isimli kişi serbest bırakıldı.

Gülter ile Ulu'yu Yalova'dan İstanbul'a aracıyla götüren kişi ile İstanbul'da kaldıkları evin sahibi ise gözaltına alındı.

"SIKINTILARI OLDUĞU BELLİYDİ"

Tuğyan Gülter'in kısa bir süre önce Mimaroba Mahallesi'ndeki evlerine geldiği ve burada kaldığı öğrenildi.

Arkadaşıyla yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı iddia edilen Tuğyan Gülter'i gören esnaf Özgür Karadaş, "Ben kendilerini ailece tanıyorum. Güllü hanım vefat etmeden 1 hafta önce bana geleceğini söylemişti. Olaydan sonra kızını burada görünce şaşırdım. Kızıyla birebir tanışıklığım yoktu. Rahatlığını görünce ne kadar rahat diye şaşırdık. Akşam yakalandı haberini görünce çok şaşırdık. Sonra da güvenlik kamerası görüntülerini bulduk zaten. Sıkıntıları olduğu belliydi." dedi.

"DELİYDİK BİZ, NE OLDU?"

Gözaltı sonrası açıklama yapan Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, "Deliydik biz ne oldu? Size bu saatten sonra yağmurlu havada yemek yok. Hepinizi sürüm sürüm süründüreceğim." ifadelerini kullandı.

Bir paylaşım daha yapan Ferdi Aydın, "Güllü Abla'nın toprağı kurumadan suçlular yakalandı. Allah hepinizden razı olsun. Kanımız yerde kalmadı." dedi.

KIZI İLE ARKADAŞI, ‘KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken teknik takipte olan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun, ‘Kasten öldürme’ suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi.

Kuvvetli somut delillerin dosyaya girdiği belirtildi. Bu arada dosya için gizlilik kararı çıkarıldı.

Öte yandan bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada olayla ilgili verilen ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasında çelişkilerin olduğu bildirildi.

Ayrıca Gülter ile Ulu’nun, farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkilerin olduğu kaydedildi.

"İĞNEYLE KUYU KAZDIK"

Şüphelilerin işlemleri sürerken, soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri." dedi.