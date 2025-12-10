Hasan Ufuk Çakır: Belgeyi ortaya koyun Kızılay Meydanı'nda asacağım kendimi

CHP'de sular durulmuyor...

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinin politikalarını açıkça eleştirerek özellikle CHP’nin "Ekrem İmamoğlu ekseninde siyaset yürüttüğünü” savunmuş ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bazı milletvekilleriyle birlikte Halk TV’yi protesto ederek dikkat çekmişti.

Çakır, verdiği bir röportajda "Memleketin sorunlarını konuşacağımıza yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz. Şaibeye karışmış isimleri ihraç etmek gerekir. Baklava kutusuna parayı ben mi koydum arkadaş?" ifadelerini kullanmıştı.

KESİN İHRAÇ TALEBİ

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada Çakır’ın tutumunun MYK tarafından disiplin konusu yapıldığını belirterek "Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildi.

Kararı Parti Meclisi verecek." ifadelerini kullandı.

İHRACI BEKLEMDEN KENDİ İSTİFA ETTİ

Disiplin sürecinin Parti Meclisi’ne taşınmasının ardından Hasan Ufuk Çakır, karar açıklanmadan önce kendi iradesiyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Milletvekili görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıklayan Çakır, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Merkez Yönetim Kurulu'nun ihracı talebiyle kendisini Parti Meclisi'ne sevk etmesine tepki gösteren Çakır, şunları kaydetti:

"EVRAKLARIM YSK'YA EKSİK VERİLDİ"

Adaylık sürecimde o günkü Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arayarak, 'CHP’nin alamadığı oyları sizin alacağınız kanaatindeyim' dedi. Biz de bu nazik ve olumlu tavrını onurla kabul ettik ve adaylığımıza başvurduk. Adaylık açıklamam sırasında beşinci sıraya gelmemden dolayı dosyamda evraklarım YSK'ya eksik verildi.



Beni o gün Hikmet Çetin arayarak, ‘YSK’daki CHP görevlisine sordum, Mersin beş boş’ dedi. Olur mu dedim, dün evrakların oradaydı. Kesin adaylığın ilan edilmesine bir buçuk gün vardı, bu evrakları toparlamam zor olacaktı.



Zaten planları da buydu. Bugün insanlara kamera karşısında kötü laflar eden, tabii ki CHP’den ismini ağzıma alamadığım o vatandaş. Bu evrakları süratle tamamlayarak YSK’ya teslim ettim.

"MİLLETVEKİLİNE SABIKALI DİYEN ADAMIN PARTİDEN İHRAÇ EDİLMESİ GEREKİYOR"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile aralarında geçen diyaloğu anlatan Çakır, "Kurultay sürecinde edebimizle, hayamızla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında durduk. Kurultay günü ‘Neden Kemal Kılıçdaroğlu’na ters düştünüz Sayın Ali Mahir Başarır’ diye gazeteci soruyor. O da diyor ki ‘Mersin beş. Yapma bunu, bu sabıkalı dedim’ diyor. Tüzüğe göre seçilmiş milletvekiline sabıkalı diyen adamın partiden ihraç edilmesi gerekiyor.

Antalya’da kapalı grupta söz alarak Sayın Özgür Özel Beyefendi'ye bunu anlattım. Ali Mahir Başarır’ı partiden ihraç edecek misiniz dedim. ‘Sayın Ufuk Çakır, onun adına ben senden özür diliyorum’ dedi. Ben de bu ahbap-çavuş ilişkilerinden daha kötü şeyler olacağını hissetmiştim. O günden bugüne bütün gücümle millete gittim." dedi.

"ADAM TELEVİZYONDA BENİ 'OTO HIRSIZI' DİYE İTHAM EDİYOR"

CNN Türk yayınına katılmasına gelen eleştirilere de yanıt veren Çakır, şunları kaydetti:

Tarım ve Orman Bakanlığı komisyonu toplantısı öncesinde ‘Hasan Ufuk Çakır sabıkalı’ diye bir haber önüme düştü. Beni oto hırsızlığıyla suçladılar. Ben de Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Veli ‘bilmem kime’ gösterdim bunu. ‘Bilmiyorum’ dedi.



Onların böyle dürüstçe konuşacak şekilleri yok, iftirayla bir yere varacaklarını zannettiler. Akşam TGRT’ye çıktım çünkü Halk TV bana iftira atarken, diğer televizyonlar beni çıkarmazken derdimi kime anlatacağım?



10 dakika sonra beni CNN Türk’e bağlamak için rica ettiler, ben de evet dedim. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir beni aradı dedi ki, ‘Sayın Genel Başkan seninle yarın çay içecek. CNN Türk’e çıkma’ dedi. CNN Türk’e çıkmadık. Sabah adam hala televizyonda beni 'oto hırsızı' diye itham ediyor.



İki saat bekledim ve aradım Murat Emir’i, ‘Böyle diyordun, şimdi bu yayın hala devam ediyor.’ ‘Ne yapayım, medya kuruluşuyla karşı karşıya mı geleyim? Dava et’ dedi. Ondan sonra CNN Türk’e katıldım.

"ÖNCE KENDİLERİ AKLANIP GELECEK"

Oto hırsızlığı iddaları ile ilgili herhangi bir kanıt olmadığını belirten Çakır, "Bir gün sonra Özgür Özel Halk TV’ye gitti. Bekledim ki, Özgür Özel, ‘Siz, oto hırsızlığı diyerek benim milletvekilimi itham ettiniz. Bir özür dilekçesi yazın da bu işi kapatalım.’ Bana alçakça iftira atan Halk TV’ye teşekkür etmeye mi gittin? Oto hırsızlığıyla ilgili bırak sabıka kaydını, bir belgeyi ortaya koyun, Kızılay Meydanı'nda asacağım kendimi.

Mersin’de ilçe ilçe, köy köy, mezra mezra anlatacağım bunları. İhraç talebiyle sevk edildiğimi oğlum söyledi, ben istifa ettiğimi duyurdum. YDK’da İBB iddianamesinde 30 yerde adı geçen Turan Taşkın Özer’in önüne geleceğim. Hasan Ufuk Çakır, suçlamalarla suçlanan adamların önüne gelmez. Önce kendileri aklanıp gelecek. Hepsini mahkemeye verdim." ifadelerini kullandı.