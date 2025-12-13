Güllü'nün eski patronundan yeni iddialar: Tuğberk ve nişanlısı da işin içinde

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Sultan Nur Ulu ise ev hapsi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklama kararının ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Kandıra Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından sanatçı Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, yeni açıklamalarda bulundu.

"TUĞBERK BEY VE NİŞANLISI DA İŞİN İÇİNDE"

Ferdi Aydın açıklamasında "Biz, Güllü ablanın öldüğünü duyduk. Eşim ‘Güllü abla ölmüş' dedi. Biz hazırlık yapmaya başladık, cenazeye gidecektik. Yolda giderken Güllü ablanın bana söylediği sözler aklıma geldi. ‘Bana bir şey olursa, oğlumdan ve kızımdan bilin' sözleri. Bunlar katil, ‘katillerle aynı safta namaz kılmayacağız' dedim geri döndük. Daha sonra ben bu olayın cinayet olduğunu medya aracılığıyla dile getirdim. Ben hala yine ısrarla söylüyorum ki Tuğyan ve Sultan bu işin içerisinde. Çiğdem, Tuğberk bey ve Tuğberk beyin nişanlısı hepsi bu işin içindedir. Burada en az 10 kişi bu işin içindedir bu işi planlamıştır. Hepsini şiddetle kınıyoruz ve hepsinin ceza almasını istiyoruz" dedi.

"BU KADIN BİR KATİL"