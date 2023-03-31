Gülşen'in avukatından CHP iddialarına yanıt: Milletvekilliği teklifi almadı 46 yaşındaki sanatçıya, ana muhalefet partisinden adaylık teklifinde bulunulduğu söylentilerine ilişkin açıklama yapıldı.

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14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, bazı partiler kamuoyunda öne çıkan birtakım isimlere milletvekili adayı listelerinde yer vermek istiyor.

Bu doğrultuda, şarkıcı Gülşen'in CHP'den adaylık teklifi aldığı iddia edildi.

Gülşen'le ilgili CHP iddiası

Gülşen cephesinden yapılan ilk açıklamada ise "Siyaseti düşünmüyor. Yerinin Meclis değil, sahne olduğunun altını çiziyor." denildi.

"İddialar gerçeği yansıtmıyor"

Bir açıklama daha yapan şarkıcının avukatı Emek Emre, CHP iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi: