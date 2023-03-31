Gülşen'in avukatından CHP iddialarına yanıt: Milletvekilliği teklifi almadı

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14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, bazı partiler kamuoyunda öne çıkan birtakım isimlere milletvekili adayı listelerinde yer vermek istiyor.
Bu doğrultuda, şarkıcı Gülşen'in CHP'den adaylık teklifi aldığı iddia edildi.
Gülşen'le ilgili CHP iddiası
Gülşen cephesinden yapılan ilk açıklamada ise "Siyaseti düşünmüyor. Yerinin Meclis değil, sahne olduğunun altını çiziyor." denildi.
"İddialar gerçeği yansıtmıyor"
Bir açıklama daha yapan şarkıcının avukatı Emek Emre, CHP iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi:
Gülşen Çolakoğlu hakkında ileri sürülen; müvekkilin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından milletvekilliği teklifi aldığı, teklifi reddettiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
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