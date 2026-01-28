Güncel gümüş fiyatları: 28 Ocak 2026 1 kilo gümüş fiyatı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yatırımcıların güvenli liman arayışı, kıymetli metalleri yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Altın her zamanki yerini korurken, son dönemde asıl dikkat çeken metal ise gümüş oldu.

Sanayide artan talep, enflasyon endişeleri ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte gümüş fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürerek peş peşe rekorlar kırıyor.

Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar ve piyasayı yakından takip edenler, “Gümüş bugün ne kadar?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Özellikle anlık gram ve kilo gümüş fiyatları, gün içinde en çok sorgulanan veriler arasında yer alıyor. İşte, 28 Ocak 2026 güncel gümüş fiyatları...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR

Gram olarak gümüş kuru şu anda 160,7964 seviyesinden işlem görüyor. Bir önceki kapanış fiyatı ise 156,1174.

1 KG GÜMÜŞ NE KADAR

1.000 gram yani 1 kilo gümüş güncel fiyatı 161.229,3000 TL'dir.

*Fiyatlar anlık değişim göstermektedir.