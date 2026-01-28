Türkiye'de hafta soğuk ve kar yağışıyla devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde kış şartları etkili olmaya devam ediyor.

Soğuk ve yağışlı hava hakimiyetini sürdürüyor.

Özellikle kar yağışı iç ve doğu kesimlerde, yağmur ise kıyı bölgelerde görülüyor.

Günlük sıcaklık değerleri büyük ölçüde mevsim normalleri civarında veya biraz altında seyrederken, yüksek rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı dikkat çekiyor.

DOĞUDA SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINDA SEYREDİYOR

Bugün ülke genelinde bulutlu bir hava hakim olacak.

Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun önemli bölümünde kar yağışı bekleniyor.

Marmara ve Ege'de daha ılıman seyreden yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülüyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sıcaklıklar sıfırın altında kalıyor.

Kıyı kesimlerde ise 7-12 derece bandında seyrediyor.

KAR YAĞIŞI BİRÇOK BÖLGEDE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Perşembe günü yağışların bir miktar azalması ancak bulutlu havanın devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışının özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde süreceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de karla karışık yağmur ve yağmur geçişi öngörülüyor.

Sıcaklıkların batı ve güneyde 8-16 derece, doğu ve iç kesimlerde -2 ila 6 derece arasında hissedileceği düşünülüyor.

SICAKLIKLAR HAFİF ŞEKİLDE YÜKSELECEK

Cuma günü Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmurun; İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Güneydoğu'da karla karışık yağmur öngörülüyor.

Sıcaklıkların hafif yükselerek; batıda 10-18 derece, doğuda ise -3 ila 8 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının yüksek rakımlarda yoğun olacağı düşünülüyor.

YAĞIŞLI HAVA HAKİMİYETİNİ ARTIRIYOR

Cumartesi günü yağışlı havanın doğu bölgelerde yoğunlaşması bekleniyor.

Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda kar; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yağmur geçişi öngörülüyor.

Sıcaklıkların batıda 7-16 derece, doğuda -2 ile 10 derece bandında olacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde -10 dereceye yakın değerler kaydediliyor.

ARALIKLI KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Pazar günü hafta sonu kapanışında yağışların azalması ancak bulutlu havanın sürmesi bekleniyor.

Doğu ve kuzeydoğu kesimlerde aralıklı kar yağışının devam edeceği, batı ve güneyde daha çok parçalı bulutlu bir görüntünün hakim olacağı düşünülüyor.

Sıcaklıkların batı kıyılarda 8-17 derece, iç ve doğu bölgelerde -3 ila 9 derece arasında hissedileceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

28 Ocak Çarşamba:

29 Ocak Perşembe:

30 Ocak Cuma:

31 Ocak Cumartesi:

1 Şubat Pazar: