Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında bugünkü tüm seferler ile Güney Marmara-Adalar hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Yayınlama Tarihi: 26.09.2025 09:21
Marmara'da sağanak...

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak sonrası feribot seferleriyle ilgili güncellemeye gidildi. 

DUYURU YAPILDI

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Narlı-Marmara hattındaki tüm planlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Güney Marmara-Adalar hattında ise Avşa'dan saat 06.00 kalkışlı sefer ile Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin yapılacağı ancak Marmara'dan saat 16.00, Avşa'dan saat 16.45, Balıklı'dan saat 17.45 ve Erdek'ten saat 19.15 kalkışlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı bildirildi.

