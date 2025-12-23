Özgür Özel: Anadolu irfanında yılbaşı biletinin kumardan sayılması yoktur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, burada devletin milli piyango politikasını eleştirirken yaptığı çıkış tartışmalara neden oldu.

"ANADOLU İRFANI YILBAŞI BİLETİNİ KUMAR SAYMAZ"

Kumarın devlet tekelinde olması gerektiğini söyleyen Özel, "Anadolu irfanında yılbaşında alınan biletin kumardan sayılması yoktur.

Kimse kimseyi kandırmasın." dedi.

"BUNU KUMARDAN SAYDILAR"

AK Parti'nin geçmişte kumar oynatıldığına dair eleştirilerine yanıt veren Özel, şunları kaydetti: