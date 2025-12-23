Özgür Özel: Anadolu irfanında yılbaşı biletinin kumardan sayılması yoktur

- Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Milli Piyango biletlerinin kumar olmadığını savunarak devlet tarafından oynatılması gerektiğini belirtti.
- Milli Piyango politikasını eleştiren Özel, Anadolu irfanında yılbaşı biletinin kumar olarak görülmediğini ifade etti.
- Ayrıca, geçmişte kumar oynatıldığına yönelik eleştirilere yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özel, burada devletin milli piyango politikasını eleştirirken yaptığı çıkış tartışmalara neden oldu.
"ANADOLU İRFANI YILBAŞI BİLETİNİ KUMAR SAYMAZ"
Kumarın devlet tekelinde olması gerektiğini söyleyen Özel, "Anadolu irfanında yılbaşında alınan biletin kumardan sayılması yoktur.
Kimse kimseyi kandırmasın." dedi.
"BUNU KUMARDAN SAYDILAR"
AK Parti'nin geçmişte kumar oynatıldığına dair eleştirilerine yanıt veren Özel, şunları kaydetti:
Şimdi girin bakalım, girin bakalım sitesine. Geçmişte devlete kumar oynatıyor diyordu. Ney? Milli Piyango bileti; 13+1, 13 maçı tutturacaksın, üçünden birini tutturacaksın.
Spor Toto; bilemedin 6/49, 'Anneanne söyle bir rakam' deyip buraya... Bunu kumardan saydılar.
Şimdi verdikleri şirket 50 milyar lira vergi almışlar, 15 kat kârını artırmış.
Girin bir bakın, 150 çeşit oyun. Devlet eliyle yapılmayanı, özelleştirerek verdikleri grup kol çektiriyor