Gurbetçiler anavatanlarına kavuştu: Ağlamamak elde değil

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil sezonu da tüm canlılığıyla başladı.

Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan gurbetçiler de, yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için uzun soluklu bir yolculuğa çıktı.

Edirne'deki sınır kapılarında araç kuyrukları oluşurken memleket özlemiyle yanıp tutuşan binlerce vatandaş, vatan toprağına ayak basmanın heyecanını yaşıyor.

"AĞLAMAMAK ELDE DEĞİL"

Almanya'dan gelen Zabit Kaygusuz, yolculuğun yorucu geçtiğini söyledi.

Vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kaygusuz, "İnanın karşıdan gelirken Türk bayrağını görünce yorgunluk dahi kalmıyor. Ağlamamak elde değil. Tatilde vatanımda her günümü dolu dolu değerlendireceğim." şeklinde konuştu.

"GURBETİN EZİYETİNİ ÇEKİP MEMLEKETE GELMEK ÇOK GÜZEL OLUYOR"

Almanya'nın Hannover kentinden gelen Sinan Aksoy, uzun yolculuğun ardından Türkiye'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tatilini memleketi Adana'da geçireceğini belirten Aksoy, "Vatanımıza kavuştuk, keyfimiz yerinde. Havası güzel, insanları güzel. Bir yıl boyunca vatana kavuşmak için bekliyoruz. Gurbetçi olmak böyle bir şey işte. Gurbetin eziyetini çekip memlekete gelmek çok güzel oluyor." dedi.

Gurbetçilerin Türkiye'ye sevinç içinde gelerek dönüşte hüzünle ayrıldığını anlatan Aksoy, gurbette en çok bayramların zor geçtiğini kaydetti.

"ÜLKEMİZİ ÇOK ÖZLEDİK"

Almanya'nın Frankfurt kentinden gelen Özkan Aktacı da Türkiye'yi çok özlediğini dile getirdi.

Tatilini akraba ziyaretleriyle geçireceğini paylaşan Aktacı, "Tekirdağ ve Eskişehir'de ziyaretlerde bulunacağız. Yıllardır gelip gidiyoruz. Bu yıl da geldiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.