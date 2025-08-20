Gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüşleri sürüyor.

Çalıştıkları ülkelere dönmeye başlayan gurbetçiler, Kapıkule'den buruk ayrılıyor.

Çıkış için sınır kapısında sıraya giren gurbetçiler, pasaport işlemlerinin ardından yaşadıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

"ANAVATANDAN ACI VATANA GİDİYORUZ"

Almanya'ya dönen Bilgin Erdoğan, gazetecilere, yıllık izninin güzel ama hızlı geçtiğini söyledi.

Memleketten ayrılmanın hüznünü yaşadığını belirten Erdoğan, "35 yıldır gurbetteyim. Adı üstünde gurbet. Vatandan uzakta yaşıyorsun. Her sene gelirken büyük bir sevinç yaşıyoruz, dönüşte hüzünlü oluyoruz. Sanki her şeyi geride bırakmış gibi oluyoruz. Anavatandan acı vatana gidiyoruz." dedi.

"GURBETTE YALNIZIZ"

Hollanda'ya giden Emin Aşgar ise Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu hissettiğini dile getirdi.

Gurbette yaşamanın zor olduğunu ifade eden Aşgar, "Tatilimiz güzel geçti ama dönüş yolu hüzünlü oluyor. Bütün ailem Türkiye'de yaşıyor, gurbette yalnızız." diye konuştu.

"KALBİMİZ HER ZAMAN BURADA"

Ailesiyle Almanya'ya giden Selahattin Turgut da kalbinin yarısının her zaman Türkiye'de olduğunu belirtti.

Tatilin bir çırpıda geçtiğini dile getiren Turgut, "Türkiye'den ayrılmak çok zor. Buradan ayrılırken tüylerimiz diken diken oluyor. Kalbimiz her zaman burada. Üzgün şekilde ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"20 YILDIR GURBETTEYİM"

Sebahattin Yıldız ise her yıl izne çıkıp memlekete gelecekleri günü beklediklerini belirterek, "Türkiye çok güzel. Harika buldum. Vatanımızda tatil yapmaktan dolayı memnunuz. 20 yıldır gurbette yaşıyorum. Vatanımızı özlüyoruz." şeklinde konuştu.