Gurbetçinin sitemi: Horlanıyoruz, Almanya'da yabancı, burada Almancı!

Avrupa'daki gurbetçilerimiz sıla hasretini gidermek için yollarda...

Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gelen gurbetçiler akrabalarıyla hasret giderip tatil yapıyor.

Yaz aylarında Türkiye'de sayıları artan gurbetçilerimiz alışverişleriyle de ekonomiye katkı sağlıyor.

Gündeme ilişkin sokağın nabzını tutan Ensonhaber, sokak röportajlarından birinde hasretle yollara düşen bir gurbetçiye mikrofon uzattı.

Almanya ile Türkiye'nin ekonomik durumunu kıyaslayan gurbetçi, kendilerinin burada horlandığını söyleyerek üzüntüsünü belirtti.

"ALMANYA'DA RAFLARA BAKIYORUZ"

Türkiye'nin Almanya'dan daha iyi durumda olduğunu söyleyen gurbetçi şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'dan daha iyi burası. Burada millet yiyor, içiyor. Biz yiyemiyoruz orada. İnan yemin ediyorum ki aç raflara bakıyoruz. Burada hiçbir şikayet yok. Yemin ediyorum ki 24 saat gez bir tane aç insan göster. Aç yok burada.

"MÜŞTERİ ALMAYAN TAKSİCİ NASIL AÇ OLUR"

Tam 1 saat taksi bekledik taksiye binebilmek için. Adam 'yok diyor oraya gitmem buraya gitmem...' Aç mı bu adam?

Almanya ile nasıl kıyaslayayım? Almanya bir randıman almış, bir sistem oturtturmuş gidiyor. Ama burada bir sistem yok ki. Bugün sistem nasılsa yarın başka bir sistem çıkıyor. Değişik değişik kanun, fiyatlar...

Adam mesela 3-5 bin euro ile geliyor, parası biraz çok olduğu için harcıyor burada görüyorlar. Ama bilmiyorlar ki adamlar orada ne dertler ne çileler çekiyorlar.

"ANKARA'DA EV ALDIM YERLEŞMEK İSTİYORUM"

Ben 75 senesinden beri oradayım. Ben şu an Ankara'da ev aldım, yerleşmek de istiyorum. Toprağımda öleyim ama bu toprağı da bize çok görüyorlar.

"ALMANYA'DA YABANCI, BURADA ALMANCI"

Gurbetçi diyorlar Almanya'da diğer gurbetçilerle, Almanlarla çok çekiştik.

Almanlar auslander(yabancı) dediler, burada Almancı diyorlar. Bizi baya horluyorlar. Üzülmez miyim. Bakıyorsun Almanya'da Türk plakası ile gelmişsin ben koşuyorum dostum kardeşim geldi diye. Bütün varlığımı döküyorum. Hasret, özlem ayrı bir duygu. "