Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 85 adet 'cancan' cinsi güvercin ele geçirildi

Sınır kapılarındaki mesaisi gece gündüz demeden süren ekipler, ülkeye giriş yapmak üzere gelen araçları denetlemeye devam ediyor.

Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen çeşitli ürüler yakalanarak gerekli işlemler uygulanıyor.

Son olarak gerçekleştirilen çalışmalarda, bu kez ürün değil, güvercin yakalandı.

Ticaret Bakanlığı, operasyonun detaylarını sosyal medya platformu X hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

"85 ADET CANCAN CİNSİ GÜVERCİN ELE GEÇİRİLDİ"

Ülkeye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen bir tırda 85 adet güvercin ele geçirildiğinin belirtildiği paylaşımda, ayrıca şu sözlere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin ülkemize giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra yönelik düzenlediği operasyonda, 85 adet 'CANCAN' cinsi güvercin ele geçirildi.

"GÜVERCİNLER KURTARILARAK GÜVENLİ ALANA NAKLEDİLDİ"

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin tespitleri sonuncu harekete geçen Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, söz konusu güvercinleri sağlıksız koşullardan kurtararak güvenli bir alana nakletti.

"DOĞAL HAYATIN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR"