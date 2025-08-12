Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye'de

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine resmi ziyaret için Türkiye’ye geldi...

Kavelaşvili, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

MUHAFIZ ALAYI TÖREN KITASI'NI SELAMLADI

Konuk Cumhurbaşkanı Kavelashvili, içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Mikheil Kavelashvili’ye protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikheil Kavelashvili’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kavelashvili’nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Kavelashvili, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı.

İKİLİ VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Mikheil Kavelashvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Mikheil Kavelashvili, ikili ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmeler sonrası, ortak basın toplantısı düzenledi.

"TİCARET HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR"

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Beşeri ve ekonomik temel üzerine bina ettiğimiz görüşmelerimizde münasebetlerimizi daha da derinleştirme irademizi ortaya koyduk. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi halklarımızın refahına katkı sunacak şekilde ilerletmeye devam edeceğiz.



Ülkemizin 17 yıldır fasılasız olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olması, ticari ilişkilerimizin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık ispatıdır. Evvelce belirlediğimiz 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz.



Karşılıklı yatırımların teşviki noktasında kararlıyız. Gürcistan'ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla iki bini aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor.

TÖRENDE YER ALAN İSİMLER

Törende; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

TÜRKİYE'YE İLK RESMİ ZİYARET

Kavelaşvili'nin, söz konusu ziyareti, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak öne çıkıyor.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR MASADA

Resmi ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tüm alanlarda güçlendirilmesine yönelik adımların ele alınması bekleniyor.

Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI KAVELAŞLİ'NİN ZİYARETİNE İLİŞKİN BURHANETTİN DURAN'DAN PAYLAŞIM

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili’nin 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye’ye resmî bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Açıklamasında Duran, şu ifadelerde bulunmuştu: