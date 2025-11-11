Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin acı haberi ailelerine ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan TSK'ya ait C130 kargo uçağının düştüğünü duyurdu. Düşen kargo uçağında 20 personelin bulunduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze'nin enkaza saat 17.00 civarında ulaştığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıkladı.

ŞEHİT HABERLERİ AİLELERE ULAŞMAYA BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı da, Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." denildi.

HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAYI KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ NURİ ÖZCAN

Askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın acı haberi, Karabük’teki ailesine ulaştı.

Gürcistan sınırında C130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Karabüklü Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (53) şehit oldu.

Kıdemli Başçavuş Özcan’ın şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki annesi Samiye, babası Ahmet Özcan’a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi.

PİLOT YARBAY GÖKHAN KORKMAZ

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine ulaştı. Pilot Yarbay Korkmaz'ın şehit haberi ailesine İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı yetkililer tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından şehit ailesi gözyaşlarına boğulurken, evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin evinin bulunduğu siteye yakınları ve sevenleri akın etti.

HAVA UÇAK BAKIM ÜSTEĞMEN EMRE MERCAN

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın şehit haberi, Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta bulunan baba ocağına ulaştı. Askeri erkan, baba Halil İbrahim Mercan ve anne Ayşe Mercan’a şehit olduğunu bildirdi. Acı haberi alan yakınları da apartmanın önüne akın etti. Baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

HAVA ASTSUBAY İLKER AYKUT

Hava Astsubay İlker Aykut'un şehit haberi ailesine Muratlı İlçe Kaymakamlığı ve askeri yetkililer tarafından verildi. Baba Ünal Aykut ve anne Zülbiye Aykut yasa boğulurken, mahalle sakinleri ve yakınları şehit ailesinin evine akın ederek taziyelerini iletti.

HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ İLHAN ONGAN

Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan şehit oldu. Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta yaşayan şehidin babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'a acı haber verildi. Vali Yardımcısı Akgün Cora ve Bilecik Belediye Başkanı Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, aileye oğullarının şehit olduğunu bildirdi. Acı haberle Ongan ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine sevenleri ve yakınları akın etti.

HAVA KUVVETLERİ PERSONELİ ŞEHİT BERKAY KARACA

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personeli Berkay Karaca şehit oldu. Şehidin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı.

Askeri yetkililerden, oğullarının şehit olduğu haberini alan Karaca ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Kemal Yıldız, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan şehit evine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Karaca'nın baba ocağına Türk bayrağı asıldı ve taziye çadırı kuruldu.