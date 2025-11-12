Gürcistan'da şehit olan askerler, A-400M uçağı ile getirilecek

Türkiye yasa boğuldu...

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi kargo uçağı, dün Gürcistan’da düştü. Kazada 20 askerimiz şehit oldu.

NAAŞLARI A-400M İLE GETİRİLECEK

Son dakika gelişmesine göre;

Cumhurbaşlanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir.



Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir.



Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz.



Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir.