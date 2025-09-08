Gürsel Tekin: Beni CHP binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga da kaos da bitmedi…

Belediyelerinin yolsuzluklarıyla ortaya çıkan CHP'de gözler, İstanbul İl Kongresi ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davasına kilitlendi.

İSTANBUL'A KAYYUM ATANDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara kararda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler ve üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

Görevden alınan yönetim yerine CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 'Geçici Kurul' atandı.

İL BAŞKANLIĞI'NA GİDECEĞİNİ AÇIKLADI

Gürsel Tekin yaptığı açıklamada, bugün Geçici Kurul üyeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini belirtti.

Tekin'in açıklaması üzerine polis ekipleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi aldı.

KRİTİK İSİM SORULARI YANITLADI

Süreç bu şekilde devam ederken Gürsel Tekin, mahkeme kararı, parti binasına nasıl gideceği ve hakkındaki iddialarla ilgili olarak SÖZCÜ’nün sorularını yanıtladı

Gürsel Tekin, "Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur. Ben oraya kavga etmek değil, kucaklaşmak, sorunu gidermek için gidiyorum." dedi.

"Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından durdurulan mahalle seçimleri ve ilçe kongrelerinin devamını öngördü" diyen Tekin, "Bu karar bizi çağrı heyeti olarak da meşrulaştırmıştır. İlçelerimiz doğası gereği bize başvuracaklar. Yani bizim bir arada olmak gibi bir görevimizin olduğunu parti yöneticilerinin bilmesi lazım." diye konuştu.

"RANDEVU İSTEMİŞTİM"

Gürsel Tekin, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Öfkeyle bazı arkadaşlarımızın böyle gereksiz laflar etmeleri doğrusu partiye çok zarar veriyor. CHP ilkeleri, tüzüğü neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Ben, genel başkandan randevu istemiştim. Cevap gelmedi. Oysa benimle görüşme olsaydı işler bu hale gelmezdi. Sabah 07.00’den önce yalnız il binamızda değil, eski il binamız önünde bile içeriye girmemi engellemek için hazırlık yapılmış. Aslında telaşı, kavgayı, öfkeyi gerektirecek bir şey yok. Biz, bu evin çocuklarıyız. Bir sıkıntı, sorun var. Sorunu artırmak değil, çözmek istiyoruz.

"ÇATIŞMAYA GİTMİYORUZ"

Tekin, "Bizleri il binasına sokmamak için arkadaşlarımız her türlü demokratik haklarını kullanabilirler. Çatışmaya girecek durumda değiliz. Biz, görevimizi yapacağız. Binaya saat 12.00’de gideceğiz." dedi.

"Peki sizi sokmak istemezlerse tutumunuz ne olacak?" sorusuna ise Tekin, "Babaevine girmeme kimse engel olamaz, olmamalı. Beni il binamıza sokmayacak babayiğit de yoktur. Babamın evine beni sokmayacaklarmış. Olur mu böyle şey? Kim sokmayacakmış görelim. Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim. Amacım bir an önce partimizi bu süreçten kurtarmaktır." diye konuştu.

"ÖZGÜR ÇELİK İLE KUCAKLAŞACAĞIZ"

Tekin ayrıca, "Kongre süreciyle ilgili hukuki bir sorun var. Bu sorun nedeniyle görevlendirildik. Tüzüğümüze uygun şekilde eksikliklerin giderilmesine çalışacağız ve bugün gittiğimizde il başkanımız Özgür Çelik kardeşimiz ve partinin diğer yöneticileriyle kucaklaşacağız." dedi.

"HİÇBİR SUÇ ORTAKLIĞININ PARÇASI DEĞİLİM, OLMAM"

CHP’ye yönelik soruşturmalara da değinen Gürsel Tekin, hiçbir suç ortaklığının parçası olmadığını belirtti.

Tekin, ama kimlerin suç ortaklığının parçası olduğunu, kimlerin kimlerin ofisine gittiğine bakılması gerektiğini ifade ederek, itirafçılar Aziz İhsan Aktaş’ın, Ertan Yıldız’ın arkadaşı olmadığını söyledi.

Tekin, şöyle devam etti: