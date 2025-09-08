Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl binasına girdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılarak eski başkan Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı.

Gürsel Tekin, görevi kabul ettikten sonra 8 Eylül Pazartesi günü (bugün) binaya geleceğini duyurmuştu.

Binaya gelen Tekin, yeni bir açıklama daha yaptı.

İL BİNASINA GİRİŞ YAPMAK ÜZERE KAPIDA BEKLEDİ

Tekin, daha sonrasında ise polis eşliğinde il binasının kapısına geldi ancak uzun süre içeriye giriş yapmadı.

Partililerin yoğun protestosuna rağmen Tekin'in il binasına girmek üzere kapıya gelmesi, kısa süreli gerginliğe neden oldu.

"BİZ HUKUKEN GÖREVE GELDİK"

Yeniden İl Binası kapısı önünde bir açıklama yapan Tekin, "Biz CHP'ye uygun isimler olarak gelmişiz. Kimsiniz ki engel olacaksınız? İhale çeteleriyle savaşan tek isim Gürsel Tekin'dir.

Biz hukuken göreve gelmiş bir ekibiz. 7 gün bütün temaslarımız bunların yaşanmaması içindi. Birtakım arkadaşlarımız bizi bir günde infaz etti." diye konuştu.

İL BİNASINA GİRDİ

Gürsel Tekin, kapıda yaptığı kısa bir konuşmanın ardından polis eşliğinde binaya girdi.

Bina kapısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, ardından basın odasına geçti.