Gürsel Tekin: CHP’de resmen zenciyim, beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen eski CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Tekin programda 42 yıllık CHP üyeliğinin sonunda geldiği noktayı anlattı.

Sosyal medyada gündem olduğunu vurgulayan Tekin, “22 gün 'trend topic' oldum. Türkiye tarihinde bir siyasetçinin 22 gün boyunca "trend topic" olduğunu görmedim. Rusya-Ukrayna savaşı var, Kraliçe ölmüş, dünya karışık ama biz gündemdeyiz. İstisnasız parti yöneticilerimizin tamamı beni eleştirdi” dedi.

"BENİ ASIL ENGELLEYEN İMAMOĞLU'DUR"

Tekin, partideki ilişkilerine dairse şunları söyledi:

Beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur. Ben CHP’de resmen zenciyim. 42 yılımı bu partiye verdim. Çünkü hiçbir gruba, hiçbir ekibe dahil değilim. Herkesi üzecek tek CHP’li benim ama hayatımda pişman olacağım hiçbir şey yapmadım.

"40 GÜN BEKLEYİN"

Yakında bazı gelişmeler olacağını ima eden Gürsel Tekin, “40 gün bekleyin, herkes bizim ne kadar haklı olduğumuzu görecek” dedi.

"CHP'DE CİDDİ BİR SORUN VAR"

Tekin, CHP içindeki hukuki sürece de değinerek, “Cumhuriyet Halk Partisi'ne 42 yılımı verdim. Bugün partinin başında ciddi bir sorun var. Bunu altını çizerek söylüyorum, bu sorunu reddedemezdik. Arkadaşlarımızla birlikte bu süreci yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.