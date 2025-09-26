Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş, CHP'den ihraç edildi

CHP'de hareketli saatler yaşanıyor.

Bugün toplanan parti yönetimi, kayyum konusunda beklenen hamleyi yaptı.

GÜRSEL TEKİN İHRAÇ EDİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla CHP'den ihraç edildi.

BAŞKA İSİMLER DE VAR

Ayrıca Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen ve Levent Çelik için de ihraç kararı verildi.

AÇIKLAMANIN DETAYLARI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yüksek Disiplin Kurulumuzun 26.09.2025 tarihli toplantısında Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesinde belirtilen "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına;



Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu'nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan iki seçimin de şaibeli olduğunu ifade eden partililer, mahkemeye başvurmuştu.

CHP'nin İstanbul il başkanlığı seçimini hileli bir şekilde kazandığı mahkeme tarafından belirtilen Özgür Çelik ve ekibi görevden alınmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atamıştı.