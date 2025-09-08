Gürsel Tekin ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin arasında tartışma

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk operasyonları kapsamında gözaltına alınan belediye başkanları...

CHP'de gerilim tırmanırken geçtiğimiz günlerde de Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte Gürsel Tekin kayyum olarak atanırken yaşanan gerilim, bugün tavan yaptı.

GÜRSEL TEKİN VE ENSAR AYTEKİN ARASINDA TARTIŞMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile Gürsel Tekin arasında tansiyon yükseldi.

Aytekin, Gürsel Tekin’i il binasında bulduktan sonra basın odasına geçti ve masaya yumruk attı.

Masaya yumruk vuran Aytekin, Tekin’e şu soruyu yöneltti:

"Gürsel Başkan, 5 bin kişiyle buraya gelinir mi? 5 bin polisle buraya gelinir mi?" dedi.

"TEK BAŞIMA GELDİM"

Tekin ise "Masaya vurma" dedikten sonra, "Tek başıma geldim ben buraya. Bu tamamen bizim inisiyatifimiz dışında gelişen bir olay." dedi.

Tekin ayrıca, “Bu işin tarafı biz değiliz.” sözleriyle mahkeme kararının kendi kontrollerinde alınmadığını vurguladı.