'Güvenli Liman Türkiye' kampanyası başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan “Güvenli Liman Türkiye” çalışması, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda geniş kitlelere ulaştı. Kampanyanın ilk mesajı, İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından paylaşıldı ve kısa sürede yüksek etkileşim aldı.

Duran, açıklamasında Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemdeki küresel gelişmelere yönelik değerlendirmelerine dikkat çekerek, Türkiye’nin birlik, dayanışma ve ortak değerler temelinde hareket ettiğini vurguladı. Türkiye’nin, ayrımcılığı reddeden ve insanlık ortak paydasını önceleyen yaklaşımıyla uluslararası alanda “güvenli liman” olarak öne çıktığını ifade etti.

"BARIŞIN DİLİYLE HAREKET EDEN BİR ÜLKE"

Kampanya mesajlarında Türkiye’nin kriz ortamlarında istikrar sağlayan ve çözüm üreten bir aktör olduğu öne çıkarıldı. Açıklamalarda, ülkenin çatışma yerine diyalog, gerilim yerine uzlaşıyı esas alan bir dış politika izlediği vurgulandı.

Türkiye’nin yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de barış, adalet ve merhamet ilkeleri doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çekilirken, “mazlumun yanında olma” anlayışının sürdürüleceği ifade edildi.

ETİKET KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

“Güvenli Liman Türkiye” etiketiyle yürütülen çalışma, sosyal medyada hızla yayıldı. Bakanlar, siyasetçiler, gazeteciler ve sivil toplum temsilcileri kampanyaya destek vererek çok sayıda paylaşım yaptı. Etiketin kısa sürede geniş kitlelere ulaşması dikkat çekti.

CEVDET YILMAZ: "TÜRKİYE İSTİKRAR MERKEZİ OLMAYI GÜÇLENDİRİYOR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyanın çatışmalarla sınandığı bir süreçte Türkiye’nin dengeleyici rolüne vurgu yaptı. Yılmaz, Türkiye’nin krizleri derinleştiren değil çözüm üreten bir yaklaşım benimsediğini belirterek, ülkenin “istikrar merkezi” olma niteliğini güçlendirdiğini ifade etti.

KABİNEDEN GÜÇLÜ DESTEK

Kampanyaya kabine üyeleri de yoğun destek verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye’nin “masa kuran” bir diplomasi anlayışıyla hareket ettiğini belirtirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye’nin mazlumların yanında yer aldığını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Türkiye’nin istikrar ve güven içinde geleceğe ilerlediğini ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Türkiye’nin zor zamanlarda dünyaya destek veren bir ülke olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin farklı alanlarda öncü rol üstlendiğini ifade ederken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise ülkenin küresel ölçekte güven veren bir duruş sergilediğini söyledi.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA" VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Paylaşımlarda ortak vurgu, Türkiye’nin “daha adil bir dünya mümkün” anlayışıyla hareket ettiği yönünde oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin üretim gücü ve lojistik altyapısıyla uluslararası ticarette güvenilir bir ortak olduğunu belirtirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye’nin dünya mazlumları için de güvenli bir adres olduğunu ifade etti.

AMAÇ, TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ROLÜNÜ VURGULAMAK

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmanın, Türkiye’nin uluslararası arenadaki konumunu ve krizler karşısındaki dengeleyici rolünü öne çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

“Güvenli Liman Türkiye” kampanyası, Türkiye’nin barış, istikrar ve iş birliği odaklı yaklaşımını küresel kamuoyuna anlatmayı amaçlayan kapsamlı bir iletişim çalışması olarak öne çıkıyor.