Ekranlarda sunucuyu şoke eden çıkış: Anayasaya göre CHP kapatılabilir

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Habertürk TV ekranlarında Sena Alkan’ın sunduğu Gün Ortası programında, CHP’ye yönelik açılan davalar ve İstanbul kongresi süreci ele alındı.

Programa Avukat Serdar Tokdemir ve akademisyen Dr. Ufuk Uras katıldı.

ANAYASA'NIN 3 MADDESİNE VURGU YAPTI

Tokdemir, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararında Anayasa’nın 67, 68 ve 69. maddelerinini ihlal edildiğine vurgu yapıldğını hatırlatarak, "Bu şu anlama geliyor. Eğer başlatılan soruşturmalarda bu durum tescillenirse ve hemen sonrasında belgelenirse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi’ne müracaat etmek zorundadır” dedi.

"CHP KAPATILABİLİR"

Tokdemir, CHP’nin iki ihtimalle karşı karşıya kalabileceğini belirterek, "İddialar belgelenirse ya parti kapatma ya da hazine yardımlarından kısmen veya tamamen men edilme yaptırımı gündeme gelir" ifadelerini kullandı.

Yayında anlık olarak gelişmeleri aktaran Sena Alkan ise açıklamaları şaşkınlıkla karşıladı.

CHP İSTANBUL KONGRESİ İPTAL EDİLDİ

CHP’nin iç tartışmalarını alevlendiren sürecin merkezinde İstanbul İl Kongresi yer alıyor.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı.

Mahkeme kararının ardından, 2024 yılında partiden ayrıldığını duyuran Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atandı.

KONGRELER DURDURULDU

CHP’nin kongreleri de mahkeme kararlarına takıldı. İlçe Seçim Kurulları, alınan kararları gerekçe göstererek Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt, Başakşehir ve Bakırköy kongrelerinin yapılmamasına karar verdi.

Kongreye hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılığın hazırladığı iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.