Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Erbaş, vatandaşların kayıt ve güncelleme işlemlerini, e-Devlet üzerinde yapabileceklerini söyledi.
"YOĞUN TALEP ÜZERİNE 21 EYLÜL'E KADAR UZATILDI"
Ali Erbaş, NSosyal'de yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler.