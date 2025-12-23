Hacı adayları vize işlemlerini 'Saudi Visa Bio' uygulaması üzerinden yapabilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 haccı için kesin kayıtlarını yapan hacı adayları, vize işlemlerini "Saudi Visa Bio" mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından, 2026 haccı için videolu açıklama yapıldı.

BİYOMETRİK VERİLERİN SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKİYOR

Açıklamada, hacı adaylarının vize işlemleri için uygulama üzerinden aktif mail adresini girerek aktivasyon işlemlerini tamamlamaları istendi.

Adayların, daha sonra pasaport resmi, yüz ve parmak izlerini içeren biyometrik verilerini sisteme yüklemeleri gerekiyor.

VİDEODA İŞLEM SÜRECİ DETAYLI ŞEKİLDE GÖSTERİLİYOR

Paylaşılan videoda, uygulama üzerinden hac vizesi işlemlerinin nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde gösteriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acenteleri aracılığıyla hacca gidecek adayların, hac vizesi başvuru sürecinde yer alan 'Vize Alınan Büyükelçilik' bölümünde mutlaka 'Turkey Ankara' seçimini yapmaları gerekiyor.

İLETİŞİM MERKEZİNDEN DETAYLI BİLGİ ALINABİLİYOR

Saudi Visa Bio uygulaması ile ilgili il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün iletişim merkezinden detaylı bilgi alınabiliyor.