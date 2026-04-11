Üsküdar Belediyesine usulsüzlük soruşturması: 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçuna ilişkin soruşturma sürüyor.

9 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA KARARI

Anadolu Adliyesi'ne getirilen 20 şüpheliden 19'u savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Hakan Yavuz, Özgür Ceylan, Barkın Ege Tekkökoğlu, Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ve Ceyhan Han'ın tutuklanmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler Ahmet İşman, Veysel Köse, Burçin Çevik, Yasin Karabaş, Engin Araz, Özkan Sinan Binali, Eyüp Meriç, Murat Armağan, Mehmet Atilla Güneri ve Hakan Mansız ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

RENKLENDİRİLMİŞ TABLO İLE TALİMAT

Kent AŞ görevlilerinin, yapı ruhsatı verilme sürecinde yetkileri olmamasına rağmen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileriyle birlikte çalıştığı tespit edildi. Kapalı devre bir iletişim ağı üzerinden, ada-parsel bazlı renklendirmeler yapılarak Excel tablosu oluşturulduğu ve bu renklendirme yöntemine göre yapı ruhsatı verilip verilmeyeceği konusunda görevlilere talimat verildiği belirlendi.

Excel listesinde yer alan ada ve parsellerin bulunduğu satırların mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu renklerle ayrıldığı; mavi rengin işlemlerin yürütüldüğünü, kırmızının anlaşma sağlanamadığını, yeşilin henüz görüşme yapılmadığını, turuncunun ise ilgilisiyle görüşme gerçekleştirildiğini ifade ettiği tespit edildi.

Bu renklendirmelere göre yapı ruhsatlarının verildiği, iskan ruhsatlarında sorumluluk Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde olmasına rağmen kararların Kent AŞ Genel Müdürü N.A. başkanlığında yapılan toplantılarda alındığı belirlendi. Bu toplantılara, iskan ruhsatını onaylayan Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de katıldığı tespit edildi.

4 MİLYON 500 BİN LİRAYA EL KONULDU

Operasyon kapsamında belirlenen 30 adreste yapılan aramalarda, valiz içerisinde bulunan 4 milyon 500 bin lira ile soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçunu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürülmüştü.

Savcılıkça ifadesi alınan Belediye Başkan Yardımcısı Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü Akkoyunlu'nun aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmaları, 10 zanlı da adli kontrol tedbiri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, bir şüpheli savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Böylece soruşturmadaki şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.